الرى تعلن إزالة أكثر من 18500 حالة تعدٍ بمساحة 3.30 مليون متر مربع

كتبت ــ أسماء نصار

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، مشيراً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 18500 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 3.30 مليون متر مربع فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.

وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات ال ردم بالمجرى المائى لنهر النيل ، حيث تم تنفيذ 3 قرارات إزالة ردم بالمنطقة المحظورة بمركز أبو تشت بمحافظة قنـا بمساحة 450 متر مربع بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو تشت وتأمين من مركز شرطة أبو تشت، وتنفيذ 2 قرار إزالة ردم بناحية خور العليقات بدندرة وقرية الشيخية بمركز فقط بمحافظة قنا، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة عبارة عن أعمال ردم بالنيل بمسطح اجمالى 1980مترا مربعا، وذلك بناحية قلعة البلع بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، وقد تم ذلك بتأمين من قوات أمن أسيوط وقسم شرطة أبوتيج وبالتعاون مع مجلس مدينة أبوتيج، وتنفيذ 12 قرار إزالة بمساحة 718 مترا مربعا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية عبارة عن أعمال ردم وتشوينات وتعلية منسوب بالتعاون مع شرطة مركز كفر شكر.

كما تتواصل أعمال الإزالات للمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة عبارة عن مبانى بلوك أبيض بمساحة 500 متر مربع و6 قرارات إزالة بمساحة 600 متر مربع بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمنطقة المحظورة وبمعاونة الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة وتأمين من مركز شرطة المنشأة، وتنفيذ 10 قرارات إزالة ناحية مركز القرنة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وإزالة 2 مخالفة عبارة عن مباني بالطوب الأبيض تجاه قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ بمساحه 85 متر مربع.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع .. انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3295 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع باطوال تصل الى 4477 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع باطوال 2043 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9815 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 31 كيلومترا، وجارى العمل في باقى الأطوال.