وقال الرميحي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، بمناسبة زيارة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني لمملكة البحرين أن الزيارات المتبادلة بين القيادتين فى البلدين تفتح آفاقًا متجددة من التعاون الراسخ، وتشكل في كل زيارة محطات مهمة في تاريخ العلاقات المتميزة بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء.



وأضاف أن التطابق في الرؤى ووحدة الأهداف على مختلف المستويات بين البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية هو انعكاس للعلاقات الأخوية المتميزة، مثمنًا النتائج المثمرة لجلسة المباحثات بين القيادتين، وما جرى خلالها من تأكيد للحرص على تنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وأعرب الرميحي عن تفاؤله بمخرجات هذه الزيارة المهمة للدفع بعلاقات البلدين وتطوير أوجه التعاون بينهما؛ بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.