اليوم السابع
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الرئيس البلغاري المنتهية ولايته رومان راديف يفوز في الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:00 ص
الرئيس البلغاري المنتهية ولايته رومان راديف يفوز في الانتخابات الرئاسية الرئيس البلغاري رومان راديف
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فاز الرئيس البلغاري المنتهية ولايته رومان راديف أمس الأحد في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية بحصوله على ما بين 63 % من الأصوات، فيما حصل خصمه أناستاس جيردجيكوف المدعوم من الحزب المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف، على ما بين 33 % من الأصوات.

 

وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية أن المواطنين أعادوا انتخاب الرئيس المنتهية ولايته رومان راديف، وفقا لما أفرزته النتائج الأولية لجولة الاعادة.

 

ونال راديف (58 عاما) الطيار الحربي السابق والقائد السابق للقوات المسلحة المدعوم من أحزاب "تغييرية" عدة، ما بين 63 % من الأصوات، بحسب تقديرات لثلاثة مراكز إحصاء. في المقابل، حصل خصمه أناستاس جيردجيكوف (58 عاما) الذي ترشح بدعم من الحزب المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء المحافظ بويكو بوريسوف، على ما بين 33%.

 


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بلغاريا

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