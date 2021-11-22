اليوم السابع
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الداخلية تحرر 8486 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:44 ص
الداخلية تحرر 8486 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط (8486) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8453) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (33) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (889) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (233) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1283) أرجيلة.

 

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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