الحادثة السابعة.. نصاب استغل سذاجة مواطن وباعله "ترام القاهرة" بـ80 جنيها وكمبيالة

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "الحادثة السابعة"، والذى يقدمه الزميل أحمد الجعفرى، تناول فيها قضية النصب، حيث سلطت الحلقة الضوء على أبرز قضايا النصابين، وفى مقدمتها قضية النصب الأِشهر فى تاريخ مصر والتى تمكن خلالها نصاب من نصب شباكه على فلاح بسيط وباع له ترام القاهرة بـ 80 جنيها.

وتناولت الحلقة العقوبات القانونية المقررة على المتهمين فى قضايا النصب، فضلًا عن أبرز حيل النصابين لإيقاع الضحايا.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".