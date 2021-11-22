الجيزة تضبط 7 أطنان هياكل دواجن غير صالحة بأحياء بولاق الدكرور وشمال

كتب سيد الخلفاوى

شنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حملات لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، أسفرت عن ضبط 7 أطنان هياكل دواجن ومقطعات دواجن وفيليه بثلاجات بأحياء بولاق الدكرور وشمال الجيزة قبل طرحها بالأسواق .

جاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابى والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

وواصلت محافظة الجيزة حملاتها فى شن الحملات بصفة دوريه للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحى الهرم بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 25 مقهى ومحل تجارى ومطعم مقام بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق، حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما يجرى المتابعة الدورية للمحال التى تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية.