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الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسار أول قطار سريع

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:13 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسار أول قطار سريع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
كتب ــ رضا حبيشى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن نزع مليكة العقارات والأراضي المطلوب نزعها لأعمال المنفعة العامة من أجل تنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة – مرسى مطروح الممتد بطول 660  كم.
 
وأكد القرار على تخصيص الأراضى والعقارات التابعة لجهات حكومية لصالح الهيئة القومية للأنفاق من أجل مشروع القطار السريع والمتعارضة مع المسار وفقا للخرائط والكشوف المقدمة بالمذكرة المرفوعة من وزارة النقل إلى مجلس الوزراء.
 
وتشرع الدولة في تنفيذ مشروع أول قطار سريع يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بأطوال 660 كم، حيث ينطلق من العين السخنة حتى مرسى مطروح، ضمن شبكة خطوط القطارات السريعة التي تخطط الدولة لتنفيذها لربط كافة محافظات الجمهورية، حيث تعمل حاليا في تجهيز وإنشاء الجسر الترابى للمسار وإنشاءات المحطات.
 
وتواصل وزارة النقل أعمال تمهيد الجسر الترابى بطول مسار مشروع أول قطار سريع وشق الجبال وتحويل مسار المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، حيث تقوم شركات المقاولات المصرية حاليا بأعمال تجهيز المسار والطريق الذى سيسير عليه القطار السريع بالتوازى مع الشروع فى إنشاءات بعض المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحى بطول المشروع الذى تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة سيمنز العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع توريد القطارات التى ستعمل به بعد تنفيذه.
 
 

القطار السريع

قطار العين السخنة

قطار العلمين

قطار مطروح

القطار فائق السرعة

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