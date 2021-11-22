التحفظ على مسؤل مستشفى نشب به حريق أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مسؤل بمستشفى اشتعل به حريق في منطقة العجوزة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وكشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث، أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلى نشوب الحريق. وتم التحفظ على المسئول لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود إهمال من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

واشترطت إدارة الحماية المدنية على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات: 1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله. 2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. 3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. 4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة. 5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد. 7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. 8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى. 9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل. 10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق. 11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام. 12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.