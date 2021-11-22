البحرين: القبض على عناصر إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات

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أعلنت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الداخلي، وضبط أسلحة ومتفجرات لدى تلك العناصر.

وأوضحت المباحث والأدلة الجنائية البحرينية وفقا لوكالة أنباء البحرين، أنه في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، تم القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم، وضبط أسلحة ومتفجرات لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية .