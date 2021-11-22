اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البحرين: القبض على عناصر إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:17 م
البحرين: القبض على عناصر إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات شرطة البحرين - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الداخلي، وضبط أسلحة ومتفجرات لدى تلك العناصر.
 
وأوضحت المباحث والأدلة الجنائية البحرينية وفقا لوكالة أنباء البحرين، أنه في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، تم القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم، وضبط أسلحة ومتفجرات لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية .

البحرين

اسلحة

الارهاب

متفجرات

شرطة البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة