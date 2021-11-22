الأسقف العام لكنائس عزبة النخل يفتتح مؤسسة الطريق الصالح للرعاية والخدمات

كتب: محمد الأحمدى

افتتح الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، صباح اليوم، مؤسسة الطريق الصالح للرعاية والخدمات، تحت إشراف القس فيلوباتير سعيد، وذلك فى حضور الآباء الكهنة القس عبدالمسيح ميخائيل والقس اندراوس سمير والقس شنوده عدلى.

وتهدف هذه المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات مثل رعاية الأطفال والأيتام والمغتربين والفئات الخاصة وذوي القدرات وأصحاب المعاشات والمسنين وخدمة المرأة بالإضافة لتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية والأدبية والصحية والمساعدات الإجتماعية والعلاج، وإقامة العديد من الدورات التدريبية والندوات التثقيفية لكافة منطقة عزبة النخل.



كنائس عزبة النخل

كان الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل كرم الطالبة مريانا منير صدقى، الحاصلة على المركز الأول - مكفوفين فى الثانوية العامة، وجاء ذلك خلال إلقاء عظة فى نهضة السيدة العذراء المقامة فى كنيسة الشهيد مارجرجس، المذبح بعزبة النخل.

وقدم الأنبا سيداروس هدية قيمة للطالبة الحاصلة على 397.5 درجة، مهنئًا إياها، ومشيدِا بالجهد الذى بذلته أسرتها معها حتى استطاعت أن تحقق هذه النتيجة المتميزة.