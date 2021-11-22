اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأسقف العام لكنائس عزبة النخل يفتتح مؤسسة الطريق الصالح للرعاية والخدمات

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 03:40 م
الأسقف العام لكنائس عزبة النخل يفتتح مؤسسة الطريق الصالح للرعاية والخدمات الأسقف العام لكنائس عزبة النخل
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، صباح اليوم، مؤسسة الطريق الصالح للرعاية والخدمات، تحت إشراف القس فيلوباتير سعيد، وذلك فى حضور الآباء الكهنة القس عبدالمسيح ميخائيل والقس اندراوس سمير والقس شنوده عدلى.

وتهدف هذه المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات مثل رعاية الأطفال والأيتام والمغتربين والفئات الخاصة وذوي القدرات وأصحاب المعاشات والمسنين وخدمة المرأة بالإضافة لتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية والأدبية والصحية والمساعدات الإجتماعية والعلاج، وإقامة العديد من الدورات التدريبية والندوات التثقيفية لكافة منطقة عزبة النخل.

كنائس عزبة النخل
كنائس عزبة النخل

كان الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل كرم الطالبة مريانا منير صدقى، الحاصلة على المركز الأول - مكفوفين فى الثانوية العامة، وجاء ذلك خلال إلقاء عظة فى نهضة السيدة العذراء المقامة فى كنيسة الشهيد مارجرجس، المذبح بعزبة النخل. 

وقدم الأنبا سيداروس هدية قيمة للطالبة الحاصلة على 397.5 درجة، مهنئًا إياها، ومشيدِا بالجهد الذى بذلته أسرتها معها حتى استطاعت أن تحقق هذه النتيجة المتميزة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس عزبه النخل

مؤسسه الطريق الصالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة شمامسة لكنيسة مارجرجس بالإسماعيلية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:09 م

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة "قس وقمص" بالشيخ زايد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:22 م

فى التذكار الشهرى.. تعرف على رئيس الملائكة ميخائيل باحتفال الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:44 م

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس فى باريس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:30 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم قداسا بكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة بنقادة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:59 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ختام أعمال سيمنار المجمع المقدس بمشاركة 98 عضوًا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة