الأزهر: حظر دخول المواطنين غير الملقحين جميع القطاعات من 1 ديسمبر

كتب ــ لؤى على

أكد الازهر الشريف حظر دخول المواطنين إلى مقرات قطاعات الأزهر والمناطق إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح وذلك بداية من 2021/12/1.

وتضمنت قرارات وكيل الأزهر حظر دخول العاملين بكافة قطاعات الأزهر والمناطق إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتقديم الشهادة الدالة على ذلك.

وتصوير الكارت الدال على ذلك سواء بالجرعة الأولى أو المحدد لها تاريخ لاحق عن 2021/11/15 إلى رئيس قسم شئون المقر بالقطاع.

وكان قد أصدر الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر ، منشورا حمل رقم 16 لعام 2012، جاء فيه إيماء لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 ، يرجى الالتزام بما يلى :