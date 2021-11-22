استقرار أسعار الدواجن في مصر والكيلو للمستهلك يبدأ من 30 جنيها

كتب إسلام سعيد

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن ، أن أسعار الدواجن اليوم الإثنين لا تزال مستقرة عند مستويات 25 جنيها للكيلو فى المزرعة من الفراخ البيضاء، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو ويصل إلى 33 جنيها فى بعض المناطق،

وأضاف السيد في تصريحات خاصة، أن "الفراخ الساسو" تسليم أرض المزرعة بسعر 32 جنيها بتراجع 3 جنيهات، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 6 إلى 6.25 جنيه وقت صياغة هذا التقرير متراجعا أكثر من 1.25 جنيها، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5 جنيهات إلى 5.25 جنيه، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن وتسجل هبوط جنيهين.

ومن جانب آخر يقول "السيد"، أن سعر طبق البيض الأبيض استقراره للأسبوع عند 40 جنيها والبلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، حيث تسجل الأسعار استقرار للأسبوع الثانى تقريبًا مع تذبذب طفيف.

كافة الأسعار الخاصة بالدواجن والبيض تسجل دائما تغير مستمر فى السوق للمستهلكين بسبب عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف فى تكلفة الشحن من محافظة إلى محافظة أخرى.