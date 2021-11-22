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ارتفاع التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل فى 2021.. إنفوجراف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:00 ص
ارتفاع التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل فى 2021.. إنفوجراف ميناء تجارى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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تناولت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل، في الفترة من "يناير- سبتمبر" الماضى، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و117 مليون دولار، مقابل 835 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 33.7% بينما كانت الصادرات 1197 مليون دولار عام 2020 .

وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف تركز أعلى القيم فى خمس دول إفريقية بنسبة 94.7% من إجمالى التكتل وفقا لما يلي:

قائمة الدول الافريقية
قائمة الدول الافريقية

 

السودان وبلغت قيمة الصادرات 588 مليون دولار بنسبة 52.7% من إجمالي التكتلكينيا وبلغت قيمة الصادرات 284 مليون دولار بنسبة 25.4% من إجمالي التكتلأثيوبيا وبلغت قيمة الصادرات 80 مليون دولار بنسبة 7.1% من إجمالى التكتل.أوغندا وبلغت قيمة الصادرات 68 مليون دولار بنسبة 6.1% من إجمالى التكتلتنزانيا وبلغت قيمة الصادرات 37 مليون دولار بنسبة 3.3% من إجمالى التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة، لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات 154 مليون دولار بنسبة 13.8% من إجمالي السلع، وفقا لما يلي:

 

سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات 120 مليون دولار بنسبة 10.8% من اجمالي السلع

ملح، كبريت، أتربة، احجار واسمنت بقيمة صادرات 73 مليون دولار بنسبة 6.6% من إجمالي السلع.

 

بلغت إجمالى الواردات من دول حوض النيل 497 مليون دولار الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابل 442 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة 12.4%، بينما كانت الواردات 562 مليون دولار عام 2020 .

 

السودان وبلغت قيمة الواردات 258 مليون دولار بنسبة 51.8% من إجمالي التكتـل

 

كينيا وبلغت قيمة الواردات 173 مليون دولار بنسبة 34.8% من إجمالى التكتل

 

الكونغو وبلغت قيمة الواردات 47 مليون دولار بنسبة 9.4% من إجمالى التكتل.

 

أوغندا وبلغت قيمة الواردات 10 مليون دولار بنسبة 2% من إجمالي التكتل

 

أثوبيا وبلغت قيمة الواردات 6 مليون دولار بنسبة 1.1% من إجمالي التكتل.


تبادل تجارى

حوض النيل

صادرات مصر

واردات مصر

اخبار الاقتصاد

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