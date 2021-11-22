إقبال على مركز لقاح كورونا بأكبر تجمع للعاملين فى مصانع بورسعيد.. لايف وصور

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من أحد مراكز تلقى اللقاح بالمنطقة الحرة للاستثمار بمحافظة بورسعيد، والتابع لهيئة الرعاية الصحية بفرع المحافظة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة الحديدي، مدير إدارة التسويق بفرع بورسعيد في الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتفيذا لتعليمات دكتور مصطفى شعبان مدير فرع بورسعيد، تم التنسيق لفتح مركز تلقي لقاح كورونا بمنطقة الاستثمار في حي الشرق ببورسعيد.
وأضافت، أن الهيئة تسعي لتغطية كافة أحياء محافظة بورسعيد، وخاصة في أماكن التجمعات الكبيرة لتسهيل تلقي لقاح كورونا والوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.
وأشاد عدد من العاملين بالمنطقة الحرة للإستثمار ببورسعيد، بهذه المبادرة التي قامت بها هيئة الرعاية الصحية مقدمين الشكر لكل القائمين عليها لتيسير عملية تلقى اللقاح.
إجراءات داخل مركز كورونا ببورسعيد
إقبال على مركز لقاح كورونا بالاستثمار
العمل داخل مركز لقاح كورونا
جانب من مركز كورونا بالمحافظة
مركز لقاح كورونا ببورسعيد
مركز لقاح كورونا للاستثمار
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