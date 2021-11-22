أخبار مصر: التطعيم ضد كورونا شرط دخول امتحانات الترم الأول بالجامعات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها إعلان المجلس الأعلى للجامعات أن التطعيم ضد كورونا شرط دخول امتحانات الترم الأول، إضافة إلى صرف رواتب موظفى الدولة بدءا من الغد، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة الكثيفة صباح غد..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



الأعلى للجامعات: امتحانات التيرم الأول فى مواعيدها والتطعيم ضد كورونا شرط أساسى لحضورها.. زيادة أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 115% خلال الفترة من 2018 حتى 2021 .. تنسيق 835 ألف طالب بالجامعات الحكومية والمعاهد



وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعي، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكافة الجامعات. مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.





الطاقة النووية تعلن "الضبعة" محطة صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان



اعلن الفيلم التسجيلي الذى تعرضه هيئة المحطات النووية بعنوان "حلم يتحقق" خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوى الاول للطاقة النووية بمصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان أفضل مشروع بالعالم ذلك للأسباب الآتية:





صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة غدًا.. اعرف جدول مواعيد الصرف بالوزارات



تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر نوفمبر لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس.. وينشر اليوم السابع جداول الصرف بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.





النائب الإقليمي لليونيدو عن "حياة كريمة": مصر لها السبق بالمبادرة الأهم عالميا



قال أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": سعداء بتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وتسليمه لكافة محافظات مصر، وإننا كمجموعة عمل بمنظمة الأمم متحدة، عملنا بشكل مكثف مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثله عن الحكومة المصرية، على هذه التقارير لمساعدة مصر بشكل كبير في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه التقارير هامة جدا تزامنا وأزمة جائحة كورونا وفقا للمتغيرات التي يشهدها العالم.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وانعقاد الجلسات القادمة 5 ديسمبر



رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسات القادمة يوم 5 ديسمبر.





الحكومة تنفى منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية تزامنا مع نقل الوزارات



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.

التعليم: امتحان الصف الرابع الابتدائى 5 ديسمبر المقبل و10 أسئلة لكل مادة



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقًا للجدول المرفق بدءا من يوم 5 ديسمبر القادم





ترحيب عالمى بالاتفاق السياسى السودانى.. مصر: خطوة نحو الاستقرار.. إشادة سعودية إماراتية كويتية بما تم التوصل إليه.. أمريكا والأمم المتحدة تشددان على دعم المرحلة الانتقالية.. والترويكا تؤيد الانتقال للديمقراطية



إشادات وترحيب عالمى حظى به الاتفاق السياسى السودانى الموقع أمس بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي فى القصر الرئاسي، والذى يوضح خارطة طريق المرحلة الانتقالية.





الصحة العالمية: نتفاوض مع الشركات المصنعة لأدوية كورونا لتخفيض أسعارها



كشفت الدكتورة مها طلعت مستشارة إقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من العدوى، بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين عن استخدام المضادات الحيوية فى علاج كورونا، عن أن قدرة اللقاحات التى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية تفوق الـ90%، موضحة أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا إصابتهم خفيفة.

70 مرشحا للرئاسة و1535 للبرلمان بليبيا و1.5 مليون يتسلمون بطاقة ناخب



أكدت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية والذين تقدموا بأوراق ترشحهم قبل إغلاق باب الترشح على تمام الرابعة مساء بتوقيت ليبيا قد بلغ 70 مرشحا ومرشحة، فيما أوضحت مفوضية الانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية قد بلغ 1535 مرشحا ومرشحة.





مع السلامة يا بكيزة هانم.. تشييع جثمان سهير البابلي إلى مثواها الأخير.. أشرف زكى ورامي رضوان ودنيا سمير غانم وأحمد بدير يشاركون في الجنازة.. علم مصر وآية الكرسي يحتضان النعش.. صور وفيديو

رحلت عن عالمنا مساء أمس النجمة القديرة سهير البابلى، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد أن تعرضت لوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى وتوفيت بداخلها، وشيعت جنازة الفقيدة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ورافق الجثمان ابنتها الوحيدة وزوجها الدكتور رضا طعيمة، وعدد من أصدقائها والأقارب والأحفاد.





22 معلومة من دفتر مواجهات الأهلى وغزل المحلة.. المارد الأحمر طريقه سالك بـ51 انتصارا.. كتيبة موسيمانى ترفع شعار الثأر الكروى بعد هزيمة الموسم الماضى.. حسام حسن كبير الهدافين والصخرة ودروجبا أبطال العميل المزدوج

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة كلاسيكية مثيرة تتصدر لقاءات هذه الجولة نظراً لقوتها، ونستعرض فى السطور التالية كواليس مواجهات الأهلى وغزل المحلة قبل صدام الليلة..





صدمة على الهواء مباشرة بعد وفاة أسماء مصطفى.. بكاء مذيعى إكسترا نيوز حزنا على رحيل الإعلامية الشابة: كان عندها أمل ترجع.. والشركة المتحدة: ندعو المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. فيديو



نعت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، بعد أن وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، ودعت الشركة المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحسن عزاء أهلها وذويها.





طقس الإسكندرية.. المحافظ يقرر تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية لسوء الأحوال الجوية.. هطول أمطار غزيرة يعطل حركة المرور على الكورنيش لارتفاع منسوب المياه.. وسحابة سوداء تغطى سماء المحافظة.. فيديو وصور



أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بمدارس الفترة المسائية (طلاب ومعلمين)، نظرًا للتغيرات المفاجئة فى الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المتوقعة، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب.





مسئول بـ"فيس بوك"يكشف أسباب تغيير الاسم لـ"ميتا".. ديريا ماتراش لـ"اليوم لسابع": الأمر لا يخص التحقيق مع الشركة.. إطلاق كابل 2Africa البحرى مع مصر 2023.. وتخفيض سعر النظارة الافتراضية لإتاحة التكنولوجيا الجديدة



مع اقتراب نهاية 2021 يظل إعلان شركة فيس بوك تغيير اسم العلامة التجارية إلى Meta أبرز حدث في قطاع تكنولوجيا المعلومات عالميًا هذا العام، بعدما كشف مؤسس الشركة مارك زوكربيرج أن الأمر ليس مرتبطا فقط بتوحيد العلامة التجارية للتطبيقات الاجتماعية تحت مظلة واحدة، وإنما إجراء تجارب جديدة من خلال الواقع الافتراضي المعززة، ما يسمح الحضور افتراضيًا بالصوت والصورة دون الانتقال جسديًا عن طريقة "الهولوجرام".





طقس الغد.. شبورة كثيفة صباحا وجو معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 23 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيف على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.