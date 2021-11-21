583 ألفا و584 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بالفيوم حتى الآن

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائى، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وكذا متابعة نسب الإشغال والأكسجين، وسير العمل والآداء بكافة المستشفيات.

وكشف معاون المحافظ، أن وكيل وزارة الصحة، استعرض خلال الاجتماع تقريراً حول موقف فيروس كورونا المستجد، موضحاً المعدلات الأسبوعية للإصابات، فضلاً عن عرض موقف ونسب مخزون الأكسجين السائل بالمستشفيات، حيث أكد علي توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حالياً، وكذلك توافر المستلزمات الطبية، والأدوية، والمستلزمات الشخصية، كما استعرض خطة المديرية لمواجهة فيروس كورونا، ومراكز التطعيمات الثابتة والمتنقلة، موضحاً أنه تم التعاقد مع 69 طبيباً في مختلف التخصصات لسد العجز بالمستشفيات.

وكشف وكيل وزارة الصحة، أن وزارة الصحة قد أصدرت توجيهات تسمح بتطعيم الحوامل والمرضعات ومن يخططن للحمل، وكذا تطعيم من هم أقل من سن 18 عاماً حتي 15 عاماً، وذلك طبقاً للاشتراطات الصحية المقررة، لافتاً إلي أن إجمالي من تلقوا لقاح كورونا حتي الآن يبلغ نحو 583 ألف و584 مواطن.

ووجه محافظ الفيوم، بعمل فرق التطعيم ضد "كورونا" جنباً إلي جنب مع الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع لتحقيق النتائج المرجوة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مسئولي الثقافة، لعمل قوافل التطعيم مع القوافل الثقافية التي يتم تنظيمها بالمحافظة لما لها من دور إيجابي وتأثير فعال على حياة المواطنين، مؤكداً علي ضرورة التوسع في تنظيم هذه القوافل خاصة في القرى النائية لتحقيق أكبر استفادة لأهالينا في الريف المصري.