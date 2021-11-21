21 مليون فنزويلى يتجهون لصناديق الاقتراع فى انتخابات بلدية تتميز بعودة المعارضة

فاطمة شوقى

بدأت اليوم الانتخابات الفنزويلية، وهناك 21 مليون فنزويلى تم استدعاؤهم إلى صناديق الاقتراع، ويتم انتخاب المحافظين ورؤساء البلديات والمشرعين وأعضاء المجالس البلدية، في المجموع ، سيتنافس 70244 مرشحا و37 حزبا وطنيا، مع انتخابات تتميز بعودة أحزاب المعارضة.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن فنزويلا فتحت صناديق الاقتراع اليوم 21 نوفمبر، وقال رئيس المعارضة خوان جوايدو "نيكولاس مادورو غير شرعي وسيظل كذلك ويتم التحقق فيه من قبل العدالة الدولية"، وبحسب توقعات المراقبين، قد تفوز المعارضة في 6 ولايات كحد أقصى هي تاتشيرا وزوليا ولارا (غرب) ونيوفا اسبرتا (جزيرة) وسوكريه وأنزواتيجي (شرق).

سعى الرئيس نيكولاس مادورو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده من خلال تقديم تعهدات بحسن النية والديموقراطية، وقررت المعارضة المنقسمة، من جانبها، المشاركة في الانتخابات، على أمل أن تمنحها زخماً إيجابياً تمهيداً للاقتراع الرئاسي عام 2024.

وقال هنريك كابريليس الذي جاء في المركز الثاني من الانتخابات الرئاسية مرتين، "لنكن صادقين، سيفوز الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحاكم".

وقدّمت السلطة تنازلات، بحيث فتحت بابًا لمفاوضات مع المعارضة وقامت بإصلاحات في المجلس الانتخابي الوطني ليشمل المعارضين ودعت بعثات مراقبة من الاتحاد الأوروبي أو مؤسسة كارتر.

وسيراقب الاتحاد الأوروبي سير الانتخابات في فنزويلا للمرة الأولى منذ 15 عامًا. وتجاهلت كراكاس بعض التصريحات التي تمسّ بـ"سيادتها"، مثل تصريحات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ما يدل على أن "النظام بحاجة لهذه البعثة" لإضفاء مصداقية على الاقتراع.