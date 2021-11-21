وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن هاياشي "الذي تولى منصب كبير الدبلوماسيين اليابانيين في 10 نوفمبر الجاري" ووانغ ، اتفقا على الحاجة إلى استقرار العلاقات بين بلديهما، لكنهما ظلّا مختلفين بشأن بعض القضايا عندما تحدثا يوم الخميس الماضي.
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وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن هاياشي "الذي تولى منصب كبير الدبلوماسيين اليابانيين في 10 نوفمبر الجاري" ووانغ ، اتفقا على الحاجة إلى استقرار العلاقات بين بلديهما، لكنهما ظلّا مختلفين بشأن بعض القضايا عندما تحدثا يوم الخميس الماضي.
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