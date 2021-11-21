وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، إن نظيره الصيني، وانج يي، دعاه إلى زيارة رسمية لبلاده خلال محادثة هاتفية بينهما، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحديد أي شيء، ولم يتم اتخاذ أية ترتيبات" لتلك الزيارة.