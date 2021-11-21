اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:56 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:50 ص
وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، إن نظيره الصيني، وانج يي، دعاه إلى زيارة رسمية لبلاده خلال محادثة هاتفية بينهما، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحديد أي شيء، ولم يتم اتخاذ أية ترتيبات" لتلك الزيارة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن هاياشي "الذي تولى منصب كبير الدبلوماسيين اليابانيين في 10 نوفمبر الجاري" ووانغ ، اتفقا على الحاجة إلى استقرار العلاقات بين بلديهما، لكنهما ظلّا مختلفين بشأن بعض القضايا عندما تحدثا يوم الخميس الماضي. 

 


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