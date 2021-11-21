وزير الصحة اللبنانى: الأدوية ستعطى بالمجان للمواطن

إيمان حنا

أكد وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض أن لدى الوزارة حلولا للأشخاص غير القادرين على شراء أدوية الأمراض المزمنة فى لبنان، إذ إن مراكز الرعاية الصحية الأولية تؤمن 90 نوعا من الأدوية للأمراض المزمنة بالمجان، مشدداً على أنه مع رفع الدعم الجزئى الدواء سيعود ليكون متوفّرا فى الصيدليات. وفق موقع لبنان24.

وقال الأبيض، نتجه إلى تغطية صحية شاملة نعطى فيها الأدوية للمواطن بالمجان ولكن المشكلة دوما فى التمويل، مشيرا إلى أن البطاقة الدوائية ستسمح لنا بمنع التهريب ومراقبة التوزيع.

وتابع: مرضى السرطان ليس لديهم وقت وكنا نستطيع أن نستمرّ بشدّ الحبال مع المركزى 4 أشهر أخرى ولكن هناك مرضى لا يمتلكون ترف الوقت وهم من كانوا يدفعون الثمن.

وكشف أنه عندما استلم وزارة الصحة كانت مستودعات مستشفى الكرنتينا فارغة من الأدوية وكان قد مر 4 أشهر على عدم دخول أى دواء إلى لبنان بعد الخلاف بين المصرف المركزى ومستوردى الادوية مما خلق فراغا فى سوق الادوية.

وشدد الابيض على أن لم يتبق من الموازنة ما يسمح بدعم ادوية الامراض المزمنة بالكامل فلجأنا إلى رفع جزء من الدعم وليس رفع دعم كاملا.