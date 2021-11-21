وزير الدفاع الهندى: نسعى للاستفادة من قدراتنا لنصبح مركزا لبناء السفن

وأضاف الوزير الهندي في تصريح نقلته صحيفة هندوستان تايمز، على هامش تدشينه لمدمرة الصواريخ الموجهة (أي إن إس فيساخاباتنام) محلية الصنع في مومباي، "نعمل على بناء السفن ليس فقط لاحتياجاتنا الخاصة، ولكن أيضا لاحتياجات جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الهند باعتبارها دولة مهمة في أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن دور البحرية الهندية يصبح أكثر أهمية، موضحا أنه تم تجهيز المدمرة أيضا بأسلحة محلية رئيسية، مثل أنظمة صواريخ أرض-جو متوسطة المدى، وصواريخ أرض-أرض، وقاذفات طوربيد.

وأشاد وزير الدفاع الهندي بجهود البحرية الهندية للمشاركة في العديد من برامج التوعية للصناعات البحرية وزيادة المكونات المحلية ضمن أجهزة التعويم والحركة والقتال، متابعا "من المهم الحفاظ على النجاح الذي حققناه حتى الآن".

يذكر أنه جرى تصنيع المدمرة الهندية (أي إن إس فيساخاباتنام) محليا ضمن مبادرة "صنع في الهند"، وتعد واحدة من 4 مدمرات حاملة للصواريخ الموجهة في إطار المشروع 15B.