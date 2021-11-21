اليوم السابع
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نصائح أمنية لقيادة السيارات فى الظروف الطقسية السيئة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:10 ص
نصائح أمنية لقيادة السيارات فى الظروف الطقسية السيئة الأمطار
كتب محمود عبد الراضي

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وضعت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات للمواطنين المتواجدين فى الشوارع للعبور لبر الأمان، من خلال عدم السرعة المرتفعة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، والالتزام بالحارة المرورية، وعدم الاستخدام المفاجئ للفرامل، وتجنب رفع أصوات "الكاست" وإطلاق أضواء الانتظار، وجلوس الأطفال بالمقاعد الخلفية فى السيارات، وعدم وضع الطفل أمام عجلة القيادة، والالتزام بتعليمات رجال المرور، وتوخى الحذر حتى الوصول سلامين للمنازل

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق.

ومع سوء الأحوال الجوية فى البلاد، يتطلب الأمر من المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع أهمية الابتعاد عن أية أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى أثناء السير فى الشوارع حال الخروج إليها.

ومع دخول موسم الشتاء هذا العام، أجرت الجهات المعنية استعدادات مكثفة لاستقباله من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتعامل مع أية أحداث طارئة، ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، ومراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، وشفط أية تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

 

 

 

 

 


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