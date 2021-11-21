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مقتل 3 عناصر جنائية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:52 ص
مقتل 3 عناصر جنائية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الدقهلية شريف الديب

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لقي ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

ووجه قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى باستهداف (3 عناصر إجرامية خطرة، أحدهم سبق اتهامه فـى 25 قضية ما بين "سرقة - هتك عرض - شروع فـى قتل - سلاح نارى" ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايات "إطلاق أعيرة نارية – سرقة – سرقة بالإكراه " والصادر فيها أحكام بــ"السجن – السجن المؤبد" وآخر سبق إتهامه فى قضايا"سرقة – مخدرات – سلاح أبيض"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) ..ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وإستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة ناريه تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف .. نتج عن ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام –3 دراجات نارية – 2 هاتف محمول.


مقتل عنصر جنائي

عناصر جنائية

مقتل عناصر جنائية

حوادث

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