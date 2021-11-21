معاقبة موظف ضرائب بالبحر الأحمر بتحويله لوظيفة أدنى لاتهامه بالرشوة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدرت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر، حكما بمعاقبة موظف بمصلحة الضرائب بالبحر الأحمر بمجازاته بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى وذلك فى الدعوى رقم 99 وذلك بتهمة الرشوة، حيث طلب الموظف رشوة نظير انهاء ملفات كسب عمل لأحد الفنادق السياحية بالغردقة وتم إلقاء القبض عليه متلبس بتقاضى مبالغ مالية قدرها 21 ألف جنيه.

كانت أجرت النيابة الإدارية بالغردقة برئاسة المستشار بسام حافظ التحقيقات مع موظف بالضرائب العامة وتبين من التحقيقات التى باشرها المستشار محمد على رئيس النيابة أن المذكور طالب برشوة نظير التلاعب فى إنهاء ملفات كسب عمل لعدد من الفنادق السياحية وأحالت المذكور إلى المحاكمة التأديبية دعوى رقم 99 لسنة 1ق بالبحر الأحمر، وقررت المحكمة التأديبية معاقبته. وصدر قرار رئيس مصلحة الضرائب بتنفيذ الحكم رقم 475 لسنة 2021

تعود الواقعة عندما القت الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر القبض على موظف بالضرائب العامة بمنطقة البحر الأحمر سابقًا متلبس بتقاضيه رشوة بإجمالى 21 ألف جينه من فنادق سياحية بالغردقة مقابل التلاعب فى ملفات كسب عمل، وباشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات فى الواقعة والتى إحالته إلى المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر والتى أصدرت حكما بمجازاته.