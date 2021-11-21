مسؤول صحى إيطالى: كورونا يزحف من شرق أوروبا والعدوى فى ارتفاع

فاطمة شوقى

قال رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرو، إن "فيروس كورونا يزحف من شرق أوروبا والعدوى في ارتفاع مستمر"، موضحا أن "الزيادة الأكبر فى الإصابات تحدث بين 30-50 عاما "، فضلا عن "زيادة حالات العدوى بين 6-11 عاما، كما تم الإبلاغ عن حالات دخول المستشفى"، من هذه الفئة الأخيرة.

وتحدث المسئول الصحى الإيطالى حول تحليل بيانات هيئة المراقبة الإقليمية لغرفة التحكم الخاصة بحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وبشأن عدوى كوفيد 19 في أوروبا وإيطاليا، قال بروزافيرو: "يمكننا أن نرى أن الفيروس القادم من الجزء الأوسط من أوروبا الشرقية يتجه نحو أقصى غربها، وهذا يؤثر على بعض مناطق فرنسا وإيطاليا، كما يتزايد تداوله في بعض البلدان الأخرى"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار المسؤول الصحي إلى أن في إيطاليا "لا يزال لدينا وضعاً أكثر احتواءً مما هي عليه الحال في بقية أوروبا، لكنه يتزايد سوءاً"، واختتم بالقول إن "تداول الفيروس فى أوروبا مهم للغاية ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار من ناحية سلوكنا"، تجاه الوباء.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية سجلت 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت إيطاليا 133082 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم، وسجلت 4.9 مليون إصابة حتى الآن.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.

وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.

ولازالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.