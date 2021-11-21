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مخطط للنقل لمد خطة سكة حديد "القاهرة - أسوان" ليصل توشكى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:00 ص
مخطط للنقل لمد خطة سكة حديد "القاهرة - أسوان" ليصل توشكى وزارة النقل - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تخطط وزارة لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان ليصل إلى توشكى، ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:
 
1ـ المشروع ما زال قيد الدراسة.
 
2ـ المشروع يأتى ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وإحياء مشروع توشكى.
 
3ـ محطة سكة حديد توشكى ستبدأت وتنتهى بها رحلات قطارات الصعيد في اتجاه القاهرة بدلا من أسوان.
 
4ـ المشروع يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بتوشكى.
 
5ـ وصلة خط السكة الحديد الجديدة ستكون لخدمة قطارات الركاب والبضائع معا.
 
6ـ المشروع ضمن خطة تحديث وتطوير خط سكة حديد الصعيد بالكامل مع تحديث إشارات ومزلقانات .
 
7ـ وزارة النقل تعمل على إنهاء دراسات تنفيذ هذا المشروع وتوفير التمويل المطلوب.
 
8ـ سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع بمجرد توفير التمويل المطلوب.

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