اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتابع رفع مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:27 ص
محافظ القليوبية يتابع رفع مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، أعمال تصريف مياه الامطار على طول طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة  للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بلوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلي الطريق الزراعي.

وبدأت الجولة بتفقد أنفاق شعراوي، وسعد زغلول ثم نفق كلية العلوم ونفق سندنهور بمدينة بنها، واستكمل الهجان جولته بتفقد أنفاق الحدادين ومشتهر ومزلقان زكى بمدينة طوخ، كما تابع تصريف الأمطار على الطريق الزراعى بمدن قليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدن محافظة القليوبية شهدت عصر اليوم سقوط أمطار متوسطة، وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى،  حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه.

وأشار، إلى أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظة مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.

تفقد نفثق كلية العلوم ببنها
تفقد نفثق كلية العلوم ببنها

 

جانب من أعمال رفع تراكمات المياه
جانب من أعمال رفع تراكمات المياه

 

جانب من جولة محافظ القليوبية
جانب من جولة محافظ القليوبية

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

متابعة سير العمل برفع تراكمات المياه
متابعة سير العمل برفع تراكمات المياه

 

متابعة نفق المنشية ببنها
متابعة نفق المنشية ببنها

 

محافظ القليوبية يتفقد نفق كلية العلوم
محافظ القليوبية يتفقد نفق كلية العلوم

 

نفق الحدادين بطوخ
نفق الحدادين بطوخ

 

نفق الشموت ببنها
نفق الشموت ببنها

 

نفق سندنهور ببنها
نفق سندنهور ببنها

 


اخبار القليوبية

امطار

سقوط أمطار

رفع حالة الطوارئ

اخبار طقس القليوبية

محافظة القليوبية

طقس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى ويفعل غرفة العمليات لمواجهة تقلبات الطقس

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:04 م

غيوم محملة بالأمطار فى سماء القليوبية ورياح وأجواء باردة ورفع الاستعدادات.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:46 م

"مياه القليوبية" ترفع درجات الاستعداد بكافة مدن القليوبية تحسبا لسقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:20 م

برق ورعد فى سماء القليوبية وأمطار تضرب مدن المحافظة وإعلان حالة الطوارئ.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:51 م

محافظ القليوبية يصدر قرارًا بتعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:12 م

6 محافظات تعلن تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.. المحافظات تقرر التعليق حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين.. والقرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية.. والأرصاد تحذر من أمطار متوسطة لغزيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:54 م

مياه القليوبية تنشر سياراتها ومعداتها لرفع تراكمات مياه الأمطار بمدن المحافظة

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:16 م

طقس المحافظات الآن.. أمطار غزيرة على الدقهلية ورفع درجة التأهب.. غيوم وأمطار ورياح شديدة بالعريش ووسط سيناء والقليوبية.. وأهالى مطروح يوثقون اللحظات الفريدة للطقس بالصحراء.. وتمركز سيارات كسح المياه ببورسعيد

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:52 م

جامعة بنها تعلن تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:38 م

أمطار وتعطيل للدراسة بالقليوبية وشركة المياه تتدخل لرفع تراكمات الأمطار.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة