محافظ القليوبية يتابع رفع مياه الأمطار بمدن بنها وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، أعمال تصريف مياه الامطار على طول طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بلوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلي الطريق الزراعي.

وبدأت الجولة بتفقد أنفاق شعراوي، وسعد زغلول ثم نفق كلية العلوم ونفق سندنهور بمدينة بنها، واستكمل الهجان جولته بتفقد أنفاق الحدادين ومشتهر ومزلقان زكى بمدينة طوخ، كما تابع تصريف الأمطار على الطريق الزراعى بمدن قليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدن محافظة القليوبية شهدت عصر اليوم سقوط أمطار متوسطة، وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه.

وأشار، إلى أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بلوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظة مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية.



تفقد نفثق كلية العلوم ببنها



جانب من أعمال رفع تراكمات المياه



جانب من جولة محافظ القليوبية



خلال الجولة



متابعة سير العمل برفع تراكمات المياه



متابعة نفق المنشية ببنها



محافظ القليوبية يتفقد نفق كلية العلوم



نفق الحدادين بطوخ



نفق الشموت ببنها