محافظ الجيزة يجرى جولة بالشوارع لمتابعة مجهودات شفط مياه الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية، منذ قليل لمتابعة مجهودات إزالة وشفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق والمحاور المرورية وبشوارع ترسا وخاتم المرسلين والتأكد من الانتشار الجيد لمعدات وفرق الشفط.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركه المياه وهيئة النظافة بضرورة التواجد الميداني والتأكد من انتظام رفع مياه الأمطار لعدم تأثيرها على الحركة المرورية مع التعامل الفورى بالتنسيق مع الجهات المعنية مع أى أعطال في كافه المرافق مع مراجعة دورية لأعمدة والكابلات الكهربائية وبالوعات الصرف حفاظا علي السلامه العامة.

كما تابع محافظ الجيزة، ميدانيا مجهودات شفط مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية دون معوقات بمناطق سفنكس - أحمد عرابى - محور ٢٦ يوليو - الطريق الدائرى - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الرماية- طريق الفيوم - محيط حدائق الاهرام الامطار ، الجيزة، اخبار الجيزة، الطقس، الأرصاد، المطر.