متظاهرون فى بولندا يطالبون بمزيد من المساعدة للمهاجرين العالقين على الحدود

تجمع العشرات من أهالى بلدة هاجنوفكا بشرق بولندا للتعبير عن التضامن مع المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية، ومطالبة الحكومة البولندية السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية ومساعدة المهاجرين.

وكان من بينهم كاجا جاسينكو، المحامية من فروتسواف التى قالت: ما نطلبه فى الوقت الحالى من الحكومة البولندية هو - الرجاء فتح ممر، والسماح للمنظمات الإنسانية، والسماح للمنظمات الطبية بالدخول إلى الغابة، إلى المنطقة المغلقة..

فى غضون ذلك، نشرت الشرطة البولندية صورًا للمنطقة الواقعة على طول الحدود مع بيلاروسيا (بالقرب من كونيكا)، والتى أصبحت الآن خالية تمامًا من مخيمات المهاجرين.

ونقلت بيلاروسيا حوالى 2000 مهاجر كانوا يعيشون فى ظروف متجمدة إلى مستودع قريب.

واتهم وزير الدفاع البولندى، ماريوس باشاكزاك، بيلاروسيا بـ "تغيير التكتيكات" وتوجيه مجموعات صغيرة من الناس إلى نقاط متعددة على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.