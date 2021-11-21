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متحدث الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط: مصر شريك لنا فى المنطقة وخارجها

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:58 م
متحدث الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط: مصر شريك لنا فى المنطقة وخارجها تغريدة متحدث الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط
كتبت: هناء أبو العز

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غرد لويس ميجيل بوينو متحدث الاتحاد الأوروبى لمنطقة الشرق الأسوط وشمال أفريقيا، على تويتر، معلقًا على اجتماع سامح شكرى وزير الخارجية، ومبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى، على هامش حوار المنامة.

 

وقال ميجيل فى تغريدته، إن اللقاء ناقش قضايا مختلفة بما فيها الوضع فى السودان وسد النهضة، ومستجدات الأوضاع فى القرن الأفريقى.

 

 وختم ميجيل تغريديته قائلًا: "مصر شريك رئيسى لنا فى المنطقة وخارجها".

 

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قال أن هناك توافقا دوليا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، وأشار وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تدرك أهمية الأمن المائى لمصر وهى مستعدة لبذل كل الجهود لدعم ذلك.

 


الاتحاد الأوروبى

سامح شكرى

مبعوثة القرن الافريقى

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