لصا التوك توك يكشفان كواليس سقوطهما بعد خطفهما 7 حقائب من مواطنين في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما بمنطقة الطالبية في الجيزة، لاتهامهما بخطف 7 حقائب من المواطنين، بتكوينهما عصابة لخطف الحقائب، خاصة من السيدات، واستخدامهما توك توك لسهولة الهرب.

وذكر المتهمان أنهما يراقبان ضحيتهما، ثم يتولى أحدهما خطف الحقيبة، بينما يتمثل دور الثاني في قيادة التوك توك والهرب قبل مطاردة الأهالي لهما، وقالا أنهما ارتكبا 7 وقائع خطف حقائب بشوارع الطالبية والعمرانية، خاصة في الشوارع التي لا تشهد تكدس مروري، حتى يتمكنان من الهرب بسهولة.

وأرشدا المتهمان عن بعض المسروقات، وذكرا أنهما أنفقا مبالغ مالية استوليا عليها من الحقائب المسروقة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات خطف الحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة حال سيرهم بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك" متخذان من دائرة قسمى شرطة (الطالبية ، العمرانية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة وأرشدا عن بعض المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.