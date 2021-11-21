قنا فى حتى تانية .. الشمس طالعة والطقس معتدل والمطرة لسه موصلتهاش

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس في محافظة قنا والتي شهدت طقسا مستقرا وسماء صافية اليوم.

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وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، تزامنا مع سقوط أمطار غزيرة من سلاسل جبال البحر الأحمر، موجها الجهات المختصة بسرعة الإعداد كل في مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أي تداعيات سلبية نتيجة سقوط الأمطار.

وأضاف الداودي، أن الأمطار الغزيرة التي سقطت من سلاسل جبال البحر الاحمر ليس لها أي تأثير على المواطنين، بسبب معرفة توقيت موسم السيول، مؤكدا جاهزية الاجهزة التنفيذية التي تحركت في الوقت والمكان المناسبين، وبعث محافظ قنا، رسالة طمأنة للمواطنين بأن الحالة العامة للأحوال الجوية بمحافظة قنا مستقرة ومطمئنة تمامًا.

وأشار الداودي، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع أولًا بأول أعمال شفط وكسح المياه من الطرق السريعة بنطاق المحافظة، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.