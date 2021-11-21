اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية اليوم

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:00 ص
فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية اليوم محول كهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية، وذلك اليوم الأحد.

 

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الزلازل، والوفاء، الاستاد، لصيانة المحولات الدورية لمدة 5 ساعات تبدأ من 9 صباحا حتى الثانية ظهرا.

 

كما سيتم فصل التيار الكهربى عن عمارات الجيش بالأحياء بمدينة الغردقة غدا الاثنين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

 


انقطاع الكهرباء

البحر الأحمر

الغردقة

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