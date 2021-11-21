عودة رحلات البالون الطائر بـ650 سائحا أجنبيا بالبر الغربى بعد تحسن الطقس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عودة إقلاع رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية وحلقت الرحلات التابعة لـ16 شركة بالون بالأقصر وعلى متنها أكثر 650 سائحا فى 30 رحلة، وذلك بعد إلغاؤه يوم أمس السبت، نتيجة شدة الرياح وسرعتها بصورة أعلى من الحد المخصص لإنطلاق رحلات البالون الطائر بالأقصر.

ومن جانبه، قال عبده زيدان صاحب شركة بالون بالأقصر، إن رحلات البالون عادت بصورة طبيعية اليوم الأحد، وأقلعت رحلات كافة الركات بصورة مميزة وسط أجواء مبهجة بين السائحين، عقب إلغائها أمس نتيجة شدة الرياح فى الصباح الباكر، حيث أدت سرعة الرياح لإصدار ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة.

وقام اليوم الأحد، طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح مناسبة للإقلاع، وخرجت الرحلات بصورة طبيعية تماماً فى السماء وعلى متنها أكثر من 650 سائح أجنبى من حول العالم، حيث تعد رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الاقصر لواحدة من اهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

وتقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصا، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.







تحلق رحلات البالون فى سماء الأقصر



عودة رحلات البالون الطائر بأكثر من 650 سائح أجنبي بالبر الغربي