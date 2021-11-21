ضبط 340 طربة حشيش بحوزة متهمين في الإسكندرية

كتب أحمد الجعفرى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى، نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرتى قسمى شرطة (أول العامرية – ثان العامرية) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، كما أمكن ضبط الأخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫800٫000 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.