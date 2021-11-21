ضبط 3250 قطعة غيار غسالة و58 ألف عبوة عصير مجهولين المصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

جاءت الحملة بإشراف مباشر من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بالتعاون مع مدير مباحث التموين وتنسيقا ووكيل وزارة التموين بسوهاج، أسفرت عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الجهود عن ضبط صاحب مصنع لتجميع الغسالات دائرة قسم جرجا ويقيم دائرة مركز جرجا لإدارته مصنع بدون تراخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون وتم ضبط " 3250 " قطعة غيار غسالات موتور وسير خرطوم و حله المونيوم و مراوح غسالة و كبل كهربائي و حمال موتور.

كما تمكنت صاحب مخزن مواد غذائية بنجع مطرود دائرة قسم أول سوهاج ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون وتم ضبط عدد"58560 " عبوة عصير وتونه و كابتشينو و مشروب كافيه وضبط صاحب مخبز بلدي ويقيم دئرة مركز جرجا لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء مخالفاً القانون وتم ضبط طن و " 150" كيلوجرام دقيق وتم ضبط صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز جرجا لتصرفه في " 15 " شيكارة دقيق من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعه مخالفاً القانون.

وانهت الحملة أعمالها بضبط 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.