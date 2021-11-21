ضبط متهمين أدارا مصنعا بدون تراخيص وبحوزتهم مستحضرات تجميل فاسدة بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل وعامل، لإدارتهما المصنع بدون تراخيص في مصر القديمة، وبحوزته كميات من المستحضرات الفاسدة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل "كائن بدائرة القسم" وعامل بذات المصنع بإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميــل بإستخـــدام خامات مجهولة المصـــدر وغير مصحوبــة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصــد طرحها بالأسواق لتحقيــق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المشار إليه.. وعثر بداخله على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفــة الأنواع ، والأدوات المستخدمة فى تصنيعها "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.