ضبط لحوم فاسدة وأرز أبيض منتهى الصلاحية قبل بيعهم للجمهور فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وأرز أبيض منتهى الصلاحية، خلال حملة مكبرة بنطاق المحافظة.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى للمواطنين وضبط الأسعار، وتشكلت حملة من إدارة تموين كفر الزيات بالاشتراك مع الطب البيطرى، للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز كفر الزيات.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة كفر الزيات لحيازته بغرض البيع 325 كيلو جرام أرز ابيض منتهى الصلاحية (انتهاء مارس 2020) وتم ضبط هذه الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط المسئول عن أحد محلات بيع اللحوم المجمدة لحيازته بغرض البيع 81 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط المسئول عن أحد المطاعم بناحية مدينة كفر الزيات لحيازته بغرض الاستخدام فى تصنيع للمأكولات لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم ضبط 37 كيلو كبده ولحوم مفرومة.

وضبطت الحملة المسئول عن أحد المطاعم بمدينة كفر الزيات لحيازته بغرض الاستخدام فى تصنيع المأكولات 7 كيلو لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الرسمية، وتحرير 4 محاضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي.