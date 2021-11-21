شباب بالعريش ينقذون مبنى حى أبو صقيل من الغرق بمصفاه وعزل أعمدة الإنارة

شمال سيناء- محمد حسين

قام أهالى مدينة العريش بشمال سيناء بمبادرات عاجلة، لمعاونة الجهات التنفيذية فى السيطرة على أثار موجة الأمطار بمدينة العريش .

وعمل مجموعة من الشباب بحى أبوصقل بالعريش، مصفاه لصرف الأمطار فى مدخل شارع المثلث بالجهود الذاتية، لمنع منطقتهم من الغرق بمياه الأمطار.

قال خليل الليثى، منسق المبادرة، إنه منذ 5 شهور اختفت مصفاة التصريف تحت طبقة شارع جديد تم رصفه، مما أدى لتجمع مياه الامطار فى مدخل الحى بكميات كبيرة وغلق الطريق أمام المار من الأطفال والسيدات وكبار السن، وكان تم التحرك سريعا وتم الحفر فى الأسفلت وأظهار المصفاه وبناء طوب ورفع المصفاه على مستوى الأسفلت الجديد وإنقاذ المنطقة .

وكان سبق وأعلن " ميمى عبد الحافظ " أحد أبناء مدينة العريش، إطلاق مبادرة بدأها بنفسه، بلف أعمدة الإنارة بطبقة عازل من أنابيب بلاستيكية محكمة .

وقال إن هدفه أن يمنع ظاهرة الصواعق التى تسببت فى ماس كهربائى شكل خطر على حياه المارة واودى بحياة حيوانات مرت بجوارها .

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد تبنيه الفكرة فى احياء المدينة نقلا عن المواطن المقيم بالعريش، وقام فريق من الفنيين بالتنسيق مع شركة الكهرباء بتغطية اعمدة بعددا من الأحياء .

ودعا، المهندس جمال فودة، من أبناء مدينة العريش، شركة الكهرباء ومجالس المدن ، العودة لتطبيق عمل توصيلات كهربائية للعوازل الأرضية التى تمنع حدوث الصواعق وماس كهربائى بمن يلامس الأعمدة .



اثناء انقاذ المنطقة من الغرق



جهود الشباب