رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بالدقهلية وخطة تأمين طبي خلال الشتاء

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية رفعت درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وذلك بوضع خطة تأمين طبى شاملة خلال فصل الشتاء لمواجهة موجة الطقس السئ والامطار، كما تم التنسيق مع مديرى المستشفيات للتأكد من مخارج صرف مياه المطر وكذلك التأكد من مصادر الكهرباء والمياه البديلة وتجربة عملها واتخاذ كافة الإجراءات فى حال وجود أى مشكلة.

كما أكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها.