رئيس السلفادور يعلن التخطيط لبناء أول مدينة "بيتكوين" فى العالم

ريهام عبد الله

أعلن نيب بوكيلى، رئيس دولة السلفادور، أنه يخطط لبناء أول "مدينة بيتكوين" فى العالم، مشيرا إلى أنها ستكون مبنية بتمويل مبدئى من السندات المدعومة من عملة "بيتكوين" الرقمية، متابعا فى عرض ترويجى لعملة "بيتكوين" فى السلفادور، والمستمر لمدة أسبوع، أن المدينة المخطط أن يتم بناؤها فى المنطقة الشرقية من "لا يونيون" ستحصل على طاقتها الحرارية الأرضية من بركان، ولن تفرض أى ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وواصل رئيس السلفادور، نيب بوكيلى، حديثه، وقال فى كلمته أمام الحضور بالإنجليزية: "استثمروا هنا واكسبوا كل الأموال التى تريدوها، هذه مدينة بيئية بالكامل تعمل وتنشط ببركان".

وأوضح شكل المدينة، سيكون دائرى، وستكون مزودة بمطار ومناطق سكنية وتجارية، وتتميز بساحة مركزية مصممة لتبدو وكأنها رمز "بيتكوين" من الجو.

وأضاف أنه سيتم استخدام نصف ضريبة القيمة المضافة المفروضة لتمويل السندات الصادرة لبناء أول "مدينة بيتكوين"، بينما سيدفع النصف الآخر مقابل خدمات مثل جمع القمامة، وكشف أن التكلفة المبدئية للبنية التحتية العامة ستكلف نحو 300 ألف بيتكوين.