اليوم السابع
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حى الأزبكية يرفع أثار الأمطار أمام محطة مصر وكوبرى أكتوبر وميدان رمسيس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 08:16 م
حى الأزبكية يرفع أثار الأمطار أمام محطة مصر وكوبرى أكتوبر وميدان رمسيس حى الأزبكية يرفع أثار الأمطار أمام محطة مصر
كتب سيد الخلفاوى

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أزال حى الأزبكية برئاسة اللواء يحيى الأدغم، تجمعات الامطار بنطاق حى الأزبكية، وأمام محطة مصر ومطلع كوبرى أكتوبر وفوق الكوبرى، ومنطقة الفجالة، ومنطقة الإسعاف، وشارع كلوت بك، ومنطقتى القللى والسبتية، وشارع 26يوليو، وشارع الجمهورية وأمام البنك المركزى، وشارع عماد الدين.
 
وشهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أمس سقوط أمطار على عدة مناطق وسط غيوم وتكاثر السحب الممطرة على أغلب أنحاء، القاهرة والجيزة والقليوبية وسقوط أمطار ما بين الحين والآخر.
 
وشهد أمس السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، شهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
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متابعة حى الازبكية
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متابعة شقط مياه الامطار

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امطار

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سقوط امطار
 

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