حبس سائق توك توك وراء إشعال النيران فى شخص بالبساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إشعال النار في عامل في مشاجرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق توك توك، لقيامه بإشعال النيران بآخر فى مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى"، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخيـر بالتحصـل على كمية من البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته، وسكبها على المجنى عليــه واضرم النيران باستخدام قداحة مما أدى لحدوث ما به من إصابات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .