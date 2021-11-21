تعرف على جولة السفير الأسترالى بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لاستقبال السيد جلين ماينز السفير الأسترالى خلال زيارته الأولى لمحافظة سوهاج، وذلك نظرا لتواجد المحافظ بالقاهرة لحضور فعاليات إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمحافظات، والتى تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وشملت زيارة السفير الأسترالى تفقد مصنع شركة بابيرس ايجيبت لتصنيع ألياف الموز، بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، والذى تم إنشاؤه بشراكة مصرية استرالية، يرافقه نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد، حيث تفقد خطوط الإنتاج وبعض منتجات المصنع، ثم قام السفير بجولة لتفقد المناطق الاثرية بأخميم، حيث زار "مقابر الحواويش الأثرية، ودير الملاك".



استقبال السفير الأسترالي بسوهاج