تعرف على آخر الإنجازات على أرض جنوب سيناء فى قطاع الطرق والموانئ

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة جنوب سيناء إنجازات متواصلة فى قطاع خدمات الطرق والموانئ، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت على أرضها إنشاء طرق طرق قومية بتكلفة 8,005,556 مليار جنيه.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن هذه الإنجازات تضمنت تطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق الدولي من عيون موسى وحتى شرم الشيخ بطول 334 كم وعرض 68 م اتجاهين وهى 3 حارة بكل اتجاه، وأعمال وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق وادى وتير بطول 102 كم .

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إنجازات قطاع الطرق تضمنت طرق قومية بتكلفة 8,005,556 مليار جنيه، وطرق خارجية بتكلفة 576 مليون جنيه، وطرق داخلية: بإجمالي تكلفة 781 مليون جنيه، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن شرم الشيخ – طور سيناء – سانت كاترين، والتكلفة الإجمالية 9.362.556 مليار جنيه.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه فى مجال الموانئ بالمحافظة توجد 5 موانئ بحرية وهى ميناء شرم الشيخ البحري – ميناء نويبع البحرى – ميناء الطور البحري ، وميناء الصيد بطور سيناء – ميناء أبو زنيمة، وميناء برى واحد وهو منفذ طابا البرى.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن أهم الإنجازات في الموانئ، إنشاء ميناء نويبع البحري، واستكمال والانتهاء من المرحلة الأولي والثانية من أعمال تطوير الميناء بإجمالي التكلفة : 350 مليون جنيه، وتم فى ميناء شرم الشيخ البحري إنشاء رافع سفن متطور لخدمة المراك السياحية واليخوت، حتى حمولة 200 طن، وتجهيز الساحة الخلفية لرافع السفن وانشاء منطقة خدمية لها، إجمالي التكلفة : 58 مليون جنيه تنفيذ القوات البحرية، كما تم تطوير منفذ طابا البرى بتكلفة إجمالية 49 مليون جنيه.