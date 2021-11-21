تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمنيا على إدخال بنوك الأسئلة فى المنظومة الإلكترونية

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، ورشة عمل متخصصة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبى بكليات: "الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض"، والمستهدف بها تنفيذ الأسبقية الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية، للتدريب على كيفية إدخال بنوك الأسئلة على نظام الاختبارات الإلكترونية، وربط كل سؤال بمخرجات التعلم، بناءً على مستوى الصعوبة لكل سؤال، كما تم عقد تدريب عملى لمديرى النظام لشرح كيفية تكوين الاختبار بالشكل النهائي.

قام بالتدريب مهندسون من الشركة المُنفذة لمنظومة الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحضور 150 متدرب من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات القطاع الطبي، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد مكرم محمد زكي، المدير التنفيذى للمعلومات، والدكتور أحمد سمير مدير وحدة الاختبارات الالكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير الوحدة، والدكتور ياسر ماهر مدير وحدة البوابة الإلكترونية، والدكتورة أسماء عبد الحميد مدير مركز القياس والتقويم الجامعي.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي،فى بيان له اليوم،على أهمية رفع الوعى المهني، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باستخدام بنوك الأسئلة لجميع المقررات الدراسية، بما يعكس مدى اهتمام الجامعة فى تحقيق معايير الكفاءة والجودة والشفافية فى تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، ويضمن تطبيق أحدث الطرق لقياس مخرجات التعليم المستهدفة وفقاً لمعايير عالمية معترف بها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اختبارات تجريبية بعد تحميل بنوك الأسئلة على النظام، تمهيدًا لعقد اختبارات الفصل الدراسى الأول لهذا العام لجميع كليات القطاع الطبي.