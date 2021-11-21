تحرير محاضر مخالفات وغلق وتشميع 4 محلات تجارية تعمل بدون ترخيص بأسيوط

أسيوط -هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرارية الحملات الرقابية للقضاء على كافة الظواهر السلبية بالمحافظة، والتى تضم إدارة منشآت غير مرخصة ومبانى مخالفة، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والتعديات وإحكام الرقابة على المحال العامة على مستوى المحافظة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم، مشددًا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والخارجين عن القانون ومحاربة كافة الظواهر السلبية والمخالفات وإحكام الرقابة على المحال العامة والقضاء على انتشار المحلات المخالفة.

كان المحافظ قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمن الصناعى والتأكد من سلامة وجودة كل ما يقدم للمواطنين وغلق وتشميع أى نشاط تجارى يعمل بدون ترخيص وذلك لحماية حقوق المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

فى هذا الإطار شنت رئاسة مركز ومدينة ديروط حملة لمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والأمن الصناعى والتأكد من سلامة وجودة كل ما يقدم للمواطنين ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية وغلق وتشميع أى نشاط تجارى تم إنشاءه بدون ترخيص وذلك بالتنسيق بين مسئولى إدارة الرخص والإدارة الهندسية والاشغالات.

وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط انه تم تنفيذ حملة لضبط المخالفين وتطبيق القانون ومتابعة المحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع التى يتم تقديمها ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية لافتا إلى غلق 4 محلات تجارى وتشميعها بالشمع الأحمر وذلك لمزاولة نشاطها بدون ترخيص بشارع الوكالة بالمركز والتنبيه على أصحابها لاستكمال إجراءات الترخيص طبقاً للقرارات المنظمة وذلك بمشاركة عمر نافع مدير الخدمات والاشغالات وأحمد بهلول مدير الرخص وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات مؤكدا على استمرارية هذه الحملات لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.