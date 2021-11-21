تجديد حبس المتهمين بخطف مقاول بسبب خلافات مالية بالنزهة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس شخص وزوجته و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف واحتجاز مقاول انتقامًا منه على عدم دفع أرباح شهرية مقابل استثمار أموال لديه، بعدما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة استدراج مقاول واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة النزهة، وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من مقاول - مقيم بمحافظة أسيوط، بتضرره من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، لقيامه وآخرين باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بقيمة 2 مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته وشقيقتها وزوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغا ماليا (2 مليون جنيه) لاستثماره فى مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجنى عليه، وكذا عقد التنازل الخاص بالعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.