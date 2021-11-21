اليوم السابع
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تجديد الضبطية القضائية لـ36 عاملا بمشروع المحاجر بالقاهرة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:26 ص
تجديد الضبطية القضائية لـ36 عاملا بمشروع المحاجر بالقاهرة وزارة العدل- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بتجديد صفة مأموري الضبط القضائي لـ 36 عاملا بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة، الأتية أسمائهم في الكشوف التالية، جاء القرار عملًا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
 
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
 
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
 
كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
نص القرار 1

نص القرار 

نص القرار 2
نص القرار 
 
نص القرار 3

نص القرار 
 

وزارة العدل

مأمور الضبط القضائي

أخبار الحوادث

الضبط القضائى

صفة مأمور الضبط القضائى

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مشروع المحاجر ومواد البناء بالقاهرة

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