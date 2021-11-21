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تأجيل طعون المتهمين بقضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة لـ2يناير

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:20 م
تأجيل طعون المتهمين بقضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة لـ2يناير محكمة النقض-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت محكمة النقض اليوم الأحد، تأجيل طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة 2 يناير المقبل.
 
وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، بالإعدام شنقاً وإلزامهم المصروفات.
 
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

ويقدم "اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات محاكمة 26 متهماً بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

 

1-أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13-فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون.

 

2- المتهمين هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

3-قائمة المتهمين شملت 26 متهماً بينهما 12 حدثا.

 

4- 5 أكتوبر 2019.. جنايات الجيزة تحجز جلسة 12 أكتوبر للحكم على المتهمين.

 

5- الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً ل6 متهمين والمؤبد ل8 أخرين.

 

6- الجنايات تقضى بمعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات.

 

 

محكمة النقض

طعون المتهمين بالنقض

قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

محكمة الجنايات

فندق الأهرامات الثلاثة

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