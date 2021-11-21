بوتين ورئيس الوزراء الأرمينى يبحثان هاتفيا الأوضاع فى ناجورنو قرة باغ

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ، التطورات الأخيرة في منطقة ناجورنو قرة باغ، فضلا عن إجراءات تحقيق الاستقرار فيها.

وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية "كرملين" - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - بأن المحادثات بشأن الوضع في المنطقة وخطوات استقرارها تتواصل في إطار تنفيذ الاتفاقات الثلاثية في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021. إذ أعرب باشينيان عن امتنانه لجهود الوساطة الروسية النشطة. واتفق الجانبان على مزيد من الاتصالات.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان توصلتا لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبرمن العام الماضي، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ، ومقتل أكثر من 5500 جندي من الجانبين.

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أراضي أذربيجان لكن الأرمن وكذلك الأذريين يرون أنه جزء من وطنهم التاريخي وخاض الجانبان حربا أوسع نطاقا في التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.